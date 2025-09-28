Despliegue militar en 3 estados

Ciudad de México.- Ejército despliega 270 efectivos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California para reforzar seguridad

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y combatir los delitos de alto impacto, el Ejército mexicano desplegó este fin de semana a 270 efectivos de Fuerzas Especiales en los estados de Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

La tarde del sábado, una compañía de 90 elementos partió desde la Ciudad de México en un avión Boeing 727 de la Guardia Nacional con destino a Tijuana, donde se unirán a las autoridades locales, estatales y federales para llevar a cabo operativos coordinados y reforzar la presencia militar en la región.

De manera simultánea, otros 90 efectivos fueron trasladados en un avión de carga pesada a Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que un tercer contingente de igual número salió por vía terrestre desde Temamatla, Estado de México, con rumbo a Guanajuato.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, la misión de estos 270 elementos es colaborar estrechamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno para preservar el orden y la paz pública, reforzando las operaciones de la 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares, con jurisdicción en Baja California, Chihuahua y Guanajuato, respectivamente.

El despliegue busca inhibir los actos delictivos mediante acciones coordinadas que permitan garantizar la seguridad de la población y fortalecer el estado de derecho en estas entidades, marcadas por altos índices de violencia.

Con esta movilización, el Ejército refuerza su papel en la estrategia nacional de seguridad, integrando la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y personal terrestre en operaciones conjuntas que buscan ofrecer resultados inmediatos y sostenibles en la lucha contra la criminalidad.