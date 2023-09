Un error, subestimar fuerza política que representa Ebrard: Monreal

Aunque apuntó que no le parece apropiado que Ebrard Casaubón golpee a Morena, el zacatecano se mostró preocupado pues señala como desacierto empujarlo a participar con otro partido ya que se generaría mayor competencia en las elecciones de 2024 que debilite al grupo de los guindas.

"Estoy tranquilo y preocupado, en el sentido más amplio de la posición de Marcelo. Es mi amigo, considero que ha sido un compañero de lucha y no me parece apropiado que esté descalificando y golpeando las propias redes de nuestros simpatizantes. Espero que sean generosos en la victoria y, si ya agarraron esta posición, pues ya deben de asumirse ganadores y permitir que la generosidad fluya, pero es un error subestimar a Marcelo Ebrard y subestimar la fuerza política que él puede representar.

"Es un error empujarlo a participar por otras alternativas políticas, yo me muestro preocupado, soy solidario con que piense bien lo que va a hacer y no tengo ninguna duda de que si el es aspirante o candidato en la presidencial puede terciar la elección y va a ser competido porque no es correcto ni conveniente que se le subestime", explicó.