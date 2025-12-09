´No era un dron, fue muy fuerte la explosión´

El sábado por la mañana, Evangelina Contreras estaba en su tienda, cuando escuchó el estruendo. Como estaba lloviendo, lo primero que se le vino a la cabeza fue que había sido un trueno, uno de los gordos, pero despachó la idea enseguida. No, había sido demasiado fuerte. Su local no está lejos de la base de la policía comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, así que salió para allá. El ruido parecía venir de ese rumbo. La mujer pensó entonces que criminales habían tirado una bomba desde un dron, práctica habitual en la región. "Corrí sin pesar en el riesgo. Pero cuando llego a la base y veo, digo ´no, cómo va a ser un dronazo, tan fuerte". No lo era.

¿Qué ocurrió en Coahuayana?

La explosión sorprendió a los habitantes de Coahuayana, generando temor y confusión. La comunidad, acostumbrada a situaciones de riesgo, se mostró alerta ante la posibilidad de un ataque. La reacción de Evangelina Contreras refleja la preocupación de muchos que viven en la zona.

Detalles sobre la explosión en la comunidad

A pesar de las especulaciones iniciales sobre un ataque con dron, las autoridades aún no han confirmado la causa del estruendo. La situación ha llevado a un aumento en la vigilancia en la región, donde la inseguridad es un tema recurrente.

Reacciones de los habitantes tras el incidente

Los comerciantes y residentes de Coahuayana están a la espera de información oficial sobre el incidente. La comunidad se mantiene en alerta, recordando que la seguridad es un tema prioritario en la región.