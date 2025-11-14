Sheinbaum promueve los "frijoles Bienestar"

CIUDAD DE MÉXICO.- María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, destacó la producción de frijoles Bienestar como parte de la autosuficiencia alimentaria y el Plan México, y señaló que las personas mexicanas han reducido el consumo de esta legumbre.

¿Qué ocurrió?

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 14 de noviembre en Palacio Nacional, Albores invitó a participar en la Feria Nacional del Frijol en el Monumento a la Revolución, los días 14 y 15 de noviembre de 10:00 a 18:00 horas, con productores de Zacatecas, Durango y Nayarit.

Al destacar las propiedades y beneficios del bendito frijol, la titular de Alimentación para el Bienestar lamentó que las mexicanas y los mexicanos han disminuido el consumo del grano con el paso de los años. "Tristemente las y los mexicanos hemos ido consumiendo menos frijol. En 1980, el consumo por persona era de 16 kilos, ya en el último dato del 2021 se baja a 9 kilos, entonces por eso consideramos muy importante la difusión", expuso.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

"El frijol es un alimento muy saludable para nosotras y nosotros. Hay 150 especies en el mundo, de estas 150 especies en el mundo, 57 se encuentran en México y 31 son endémicas", comentó. "El frijol es de lo mejor que puede haber para el pueblo de México", dijo ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Recordó que está planteado para este año que se tenga una embolsadora para que el frijol se pueda ofrecer directamente con la marca Bienestar: "Se le paga un precio justo (al productor) y con ese precio justo nosotros compramos ese frijol; después embolsamos y lo llevamos a todas las Tiendas Bienestar. Este frijol está en 30 pesos el kilo en todas las Tiendas Bienestar."