Bajas temperaturas causan la muerte de dos personas en Nuevo León

La entrada del Frente Frío número 27 y las bajas temperaturas cobraron las primeras dos víctimas en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Se informó que ambos decesos fueron de personas en situación de calle, cuyos cuerpos fueron localizados en calles del centro de la ciudad.

Detalles confirmados sobre las víctimas

El primer caso se registró cerca de las 06:00 horas en el cruce de las calles Padre Mier y Rayón, donde se encontró el cadáver de un hombre de 60 años de edad, aproximadamente. Al llegar al sitio los brigadistas confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

El segundo caso se reportó también en el centro de Monterrey, pero en el cruce de Villagómez y 5 de Mayo. En el sitio se localizó a un masculino de entre 60 y 65 años de edad. Corporaciones de auxilio confirmaron que, durante la madrugada, en ambos casos los brigadistas habían ofrecido el apoyo de traslado a un albergue, pero los dos hombres se negaron.

Acciones de auxilio ante el frío extremo

Aunque los fallecimientos están a reserva de la autopsia correspondiente, autoridades presumen en una primera línea de investigación, que pudieran estar relacionados con las bajas temperaturas.