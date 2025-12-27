Alertan sobre heladas y nieve en zonas serranas de México

El Frente frío número 24 sigue avanzando por territorio mexicano este sábado 27 de diciembre y dejará temperaturas mínimas de ente -5 y -10 grados en varias zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunado a las bajas temperaturas, se esperan fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país. También se mantiene la vigilancia del ingreso de un nuevo frente frío a México, el cual se desplazará sobre el noreste y oriente del país en el transcurso del lunes 29 de diciembre y que dejará lluvias en Veracruz, Puebla y Tamaulipas.

¿Qué zonas serán afectadas por las heladas?

En un comunicado, el SNM detalló que para la mañana de este sábado, el frente frío 24 mantendrá probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En tanto, también existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca, esto, debido a un canal de baja presión en interacción con una circulación ciclónica y el ingreso de humedad de ambos océanos.

Detalles sobre las precipitaciones y su impacto

El Servicio Meteorológico indicó que también existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En cuanto a las precipitaciones, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Quintana Roo que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

El pronóstico detalla que habrá intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, se esperan lluvias aisladas en zonas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Yucatán.

Temperaturas mínimas esperadas en diferentes estados

En cuanto a las temperaturas que se prevén para este sábado, el SMN dijo que:

• Las temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas persistirán en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

• Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas se esperan en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

• Mientras que prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

• También se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán, el Istmo de Oaxaca, Chiapas, Morelos, el suroeste de Puebla y Guerrero.