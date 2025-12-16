Frente frío 21 se va de México, pero dejará heladas en 11 estados

CIUDAD DE MÉXICO.- El frente frío número 21 dejará de afectar al país este martes, aunque durante el día mantendrá bajas temperaturas, lluvias en el noreste y heladas de hasta -10 grados en distintas regiones, informó en su reporte diario el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué efectos tiene el frente frío número 21 en México?

El sistema frontal, que se mantiene estacionario sobre el Golfo de México y el noreste del territorio nacional, junto con su masa de aire polar, ocasionará ambiente frío a muy frío por la mañana y noche.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Tamaulipas y chubascos en Coahuila y Nuevo León, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Detalles sobre las temperaturas y lluvias esperadas

Además, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad de ambos océanos, generará chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como en regiones de Puebla y Veracruz. También se esperan lluvias aisladas en al menos diez entidades del centro y occidente.

Las temperaturas mínimas serán de hasta -10 grados celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Impacto del frente frío en el golfo de Tehuantepec

Se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Al finalizar el día, el frente frío 21 y su masa de aire polar dejarán de influir sobre el territorio nacional.