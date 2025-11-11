Llega el frente frío 14; prevén temperaturas de hasta -10 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la noche del próximo jueves 13 de noviembre ingresará al noroeste de México el frente frío número 14, el cual provocará un nuevo descenso de temperatura de hasta -10 grados, rachas intensas de viento y posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas del norte del país.

¿Qué condiciones se esperan?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el sistema estará asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles altos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, condiciones que reforzarán el ambiente invernal hacia el fin de semana.

Por este motivo, durante el viernes y sábado, el frente se desplazará gradualmente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, generando lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones, con un marcado descenso de temperatura y vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora.

¿Cómo afectará al sureste del país?

En tanto, en el sureste, un canal de baja presión sobre el mar Caribe y la masa de aire ártico que impulsó al frente número 13 continuarán ocasionando lluvias intensas a torrenciales en Quintana Roo, así como fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán, con oleaje elevado y vientos del norte de hasta 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Temperaturas mínimas y oleaje elevado

El organismo prevé temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz; y de 0 a 5 grados en zonas altas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

En consecuencia, habrá oleaje de dos a tres metros en el golfo de Tehuantepec y de hasta 2.5 metros en las costas de Quintana Roo, además de rachas de viento de 35 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante posibles heladas, vientos fuertes y nevadas en regiones del norte del país.