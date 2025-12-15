Frente frío en México: lluvias y descenso de temperaturas pronosticados

Es hora de sacar los abrigos, el paraguas y la cobija del tigre, pues el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó el pasado domingo 14 de diciembre sobre la llegada del frente frío número 14 al país, el cual se extenderá sobre el centro del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, este lunes 15 de diciembre la masa de aire polar del frente frío 21 cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, ocasionando un descenso de las temperaturas en las regiones mencionadas y la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

¿Qué regiones se verán afectadas por el frente frío?

Asimismo, este sistema ocasionará la presencia de chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en Veracruz, en regiones de la Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca.

También se prevén lluvias muy fuertes en Puebla (en las regiones de Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), en Oaxaca (norte y este), en Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este). A su vez, para Oaxaca y Chiapas se espera viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en donde además se espera un oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura.

Detalles sobre las lluvias y vientos en el país

Además, se reportan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para el día martes 16 de diciembre, este sistema frontal se extenderá sobre el noroeste, centro y oriente del Golfo de México, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y la península de Yucatán. Asimismo, el ambiente frío a muy frío se mantendrá durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro del país, con heladas al amanecer en zonas altas.

Impacto del frente frío en las temperaturas y clima

Finalmente, de acuerdo con información del SMN, para el próximo miércoles 17 de diciembre se espera que el frente frío 21 se desplace hacia el norte del golfo y deje de afectar al país para que un nuevo frente frío se instale en la frontera norte y noroeste del territorio mexicano.