Frente frío 27 provocará caída de nieve o aguanieve en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El frente frío número 27, que se desplaza sobre el noroeste y norte del país, provocará este miércoles lluvias fuertes, rachas de viento intensas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en 16 entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué condiciones meteorológicas se esperan por el frente frío 27?

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que durante el amanecer se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 grados se prevén en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En regiones serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos se pronostican valores de 0 a 5 grados. Además, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Detalles sobre las temperaturas mínimas en diversas regiones

En su reporte diario, el Servicio pronosticó lluvias puntuales fuertes en regiones de Baja California, Sonora y Chihuahua e intervalos de chubascos en Baja California Sur y Sinaloa, así como chubascos en Guerrero y Oaxaca. Además, lluvias aisladas en Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

El evento estará acompañado por vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, y de 40 a 60 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

También se prevén rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por este motivo, en la costa occidental de la península de Baja California se pronostica oleaje de 1.0 a 2.0 metros.