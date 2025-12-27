Frente frío 24 provoca bajas temperaturas y lluvias en México

Este sábado y domingo, el frente frío 24, una vaguada polar y el aporte de humedad de un río atmosférico, generarán condiciones invernales con bajas temperaturas, rachas de viento y lluvias en el país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en áreas montañosas.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora. En el centro del país, la circulación ciclónica en niveles medios y la humedad del Pacífico mantendrán esa probabilidad en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

¿Qué condiciones traerá el frente frío 24?

En el Golfo de México, un canal de baja presión y una vaguada en altura provocarán lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. La afluencia de aire húmedo también activará chubascos en el occidente, centro y sur, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

Para esta tarde, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz en regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Habrá intervalos de chubascos en Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, además de lluvias aisladas en gran parte del norte y centro, incluida la Ciudad de México.

Persistirá la probabilidad de nieve o aguanieve por la mañana en sierras del noroeste y en las cimas volcánicas del centro. El viento soplará con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, noroeste y norte, con evento de norte en el istmo y Golfo de Tehuantepec. El oleaje alcanzará de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de Baja California.

Al final del día, el frente frío número 24 se disipará para esperar la llegada del frente frío 25.

Detalles para el domingo

El domingo, continuarán las lluvias con chubascos fuertes en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, y chubascos en buena parte del centro, occidente y noreste. Se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango.

El viento alcanzará rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El oleaje seguirá elevado en las costas del Pacífico norte.

El SMN indicó que, entre domingo y lunes, el ingreso de aire húmedo y un río atmosférico incrementarán las precipitaciones en el noroeste, con lluvias fuertes en Baja California Sur hacia el martes.

En la madrugada del lunes, el frente frío 25 ingresará al norte y noreste, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste, descenso marcado de temperatura y un evento de norte intenso en costas del Golfo. Incluso hay condiciones para nieve o aguanieve en zonas altas de Chihuahua y lluvia engelante en Coahuila.