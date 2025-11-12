Frente frío 14 llega a México este jueves

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que este miércoles persistirán lluvias fuertes y ambiente frío en zonas serranas del país, especialmente en el norte y centro, esto mientras el frente frío número 13 comienza a debilitarse y el frente frío 14 se aproxima al noroeste de México, donde ingresará la noche del jueves.

De acuerdo con el pronóstico diario del órgano, hoy se prevén lluvias muy fuertes, de hasta 75 milímetros, en el sur de Quintana Roo, así como chubascos en regiones de Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Ciudad de México las lluvias serán aisladas, con acumulados menores a 5 milímetros.

¿Qué consecuencias pueden tener las lluvias?

Las precipitaciones más intensas podrían generar deslaves, crecida de ríos y arroyos o inundaciones en zonas bajas del sureste, mientras que las rachas de viento, de hasta 50 kilómetros por hora, podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios en Nuevo León, Tamaulipas y la Península de Yucatán.

En las costas de Yucatán y Quintana Roo se prevé oleaje de entre dos y tres metros de altura, por lo que se recomendó extremar precauciones a la navegación menor.

Las lluvias estarán acompañadas por temperaturas mínimas que oscilarán entre -10 y -5 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en las montañas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. También se prevén valores de 0 a 5 grados en zonas altas de Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Por este motivo, el SMN exhortó a la población a abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y atender las recomendaciones de Protección Civil y del Sector Salud, especialmente para menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿Cuál es el pronóstico de los frentes fríos?

Respecto a los frentes fríos 13 y 14, el SMN detalló que la masa de aire ártico que acompañó al frente frío número 13 comienza a modificar sus características, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Sin embargo, el frente frío número 14 ingresará al país la noche del jueves, asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura.

Durante el viernes y sábado se desplazará sobre el noroeste y norte de México, generando descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias de fuertes a muy fuertes en esas regiones, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California y Sonora.