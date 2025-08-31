Alertan sobre fraudes digitales este regreso a clases

La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas brindó recomendaciones para tener un regreso a clases seguro y evitar ser víctima de algún ciberdelito o fraude en la red.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que en el regreso a clases aumentan los trámites escolares en línea y la compra de útiles en diferentes plataformas digitales con esto los ciberdelincuentes buscan aprovechar la urgencia y la sobrecarga informativa de los usuarios para cometer delitos.

Detalló que algunas de las prácticas que se han identificado son: la suplantación de identidad de instituciones educativas, sitios web falsos de tiendas de útiles y uniformes, becas y apoyos inexistentes.

Así como ofertas falsas de dispositivos electrónicos y créditos sin tantos requisitos para gastos escolares.

La dependencia recomendó validar la información con las instituciones escolares, utilizar sus canales oficiales de atención y contacto ciudadano.

En caso de realizar pagos a cuentas bancarias personales, siempre deben estar a nombre de la institución escolar, comprar en establecimientos reconocidos en línea, los cuales puedan ofrecer facturas o comprobantes de compra, además de ofrecer garantía.

La SSPC indicó que antes de pagar en línea, revisar que el sitio tenga conexión segura (inicie con “https://” y muestre el candado en la barra del navegador), no pagar por inscribirse a algún programa de beca, no compartir documentos de identificación personal sin verificar la autenticidad de los programas de becas en las instituciones correspondientes.

Adquirir dispositivos electrónicos en cadenas reconocidas o distribuidores autorizados, que cuenten con respaldo de servicio de atención a clientes, no proporcionar ni depositar dinero para obtener un crédito.

Verificar que la empresa que otorgue el crédito cuente con registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.