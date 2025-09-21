"Huachicol" fiscal, fraude más grande en la historia de México: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el "huachicol" fiscal es el fraude más grande en la historia de México, incluso mayor que el caso Segalmex, y además, su costo millonario golpea directamente a las familias mexicanas.

"El dinero que se roba Morena del 'huachicol' fiscal significa medicinas menos, quimioterapias menos, escuelas menos, patrullas menos, todo es en detrimento de las familias mexicanas", denunció el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

Solo como ejemplos, de lo que representan los 200 mil millones de pesos al año que significa el huachicol fiscal, se pudieron haber llevado a cabo más de 46 millones de quimioterapias, haberse comprado 11 millones de chalecos antibalas para resguardo de policías o adquirido cerca de 100 mil patrullas totalmente equipadas. Todo ello en beneficio de la seguridad y la salud de las familias en México.

El dirigente nacional del PAN afirmó que no se trata de hechos aislados, sino de un entramado sistemático que involucra a exfuncionarios de alto nivel y a redes como "La Barredora" o el clan "Carmona".

"Con la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del cártel de 'La Barredora' y exsecretario de Seguridad del Gobierno de Tabasco, queda claro que las redes de corrupción ya están alcanzando a quienes durante años se habrían beneficiado de estas prácticas, sin dejar fuera casos como el del exjefe de Oficina de la Presidencia en el anterior gobierno federal", destacó.