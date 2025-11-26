Vinculan a proceso a personas por vender plazas laborales en CDMX

Cuatro mujeres y un hombre fueron vinculados a proceso acusados de los delitos de fraude equiparado y asociación delictuosa por presuntamente ofrecer plazas laborales falsas dentro del sector salud.

¿Qué ocurrió?

Con base a las denuncias realizadas se estableció que los procesados realizaron llamadas a las víctimas para ofrecerles puestos en los que serían contratados de manera inmediata a cambio de realizar pagos, indicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Las llamadas fueron realizadas entre noviembre de 2024 y agosto de este año y en ellas se justificaba el abono por las plazas como cuotas sindicales o trámites administrativos. De acuerdo con la FGJ, los cinco detenidos pedían que el efectivo se les depositara o que habilitaran retiros sin tarjeta, para luego mover el dinero a otras cuentas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Policías de Investigación capturaron a los cinco presuntos responsables el pasado 19 de noviembre y fueron vinculados a proceso el 24. El juez determinó que las cinco personas continuarán privadas de la libertad y fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.