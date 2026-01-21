Persisten las ofertas para legalizar autos "chocolate"

A pesar de que el pasado 31 de diciembre concluyó el decreto presidencial que permitió la regularización de vehículos importados de manera ilegal, conocidos como autos "chocolate", continúan apareciendo ofertas para legalizarlos en distintos estados del país, lo que ha generado confusión y riesgos de fraude para los propietarios.

¿Qué medidas se toman ante el fraude en autos chocolate?

El acuerdo, vigente de enero de 2022 a diciembre de 2025, permitió la regularización de casi 3 millones de vehículos en entidades del norte y occidente del país. Sin embargo, miles de automóviles quedaron sin concluir el trámite, situación que ha sido aprovechada por asociaciones civiles para ofrecer servicios que ya no cuentan con respaldo legal.

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advirtió que a partir del 1 de enero de 2026 no existe ninguna disposición vigente que autorice la regularización de autos usados de procedencia extranjera bajo ese esquema, por lo que llamó a ciudadanos y autoridades a abstenerse de promover o realizar cualquier trámite relacionado.

Impacto del decreto presidencial en la legalización de vehículos

Pese a la advertencia oficial, en estados como Sonora y Baja California han reaparecido organizaciones como ONAPPAFA y AMLOPAFA, que retoman la actividad de legalización. Representantes del sector automotriz alertaron que muchos propietarios quedan en un "limbo", ya que aunque cuentan con expedientes casi completos, no pueden obtener placas por falta de documentos oficiales.

Consecuencias de la regularización de autos chocolate en el país

Especialistas y dirigentes empresariales coincidieron en que el problema de los autos "chocolate" persistirá mientras la importación legal de vehículos antiguos resulte demasiado costosa, lo que incentiva la entrada irregular. Subrayaron que es indispensable evitar falsas expectativas y reforzar la información oficial para proteger a la ciudadanía de posibles engaños.