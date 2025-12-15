SSC alerta por fraude digital "Regalos Navideños"

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude digital identificada como "Regalos Navideños", la cual se difundió a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

¿Cómo ocurrió el fraude digital de regalos navideños?

De acuerdo con la SSC, los estafadores difundieron falsas promociones que ofrecían supuestos premios, cupones o regalos con motivo de las fiestas decembrinas, con el objetivo de generar confianza y persuadir a los usuarios para dar clic en enlaces fraudulentos.

El modus operandi consistió en el envío de links que redirigían a páginas web apócrifas, diseñadas para solicitar información sensible, como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas o datos personales. En algunos casos, estos sitios podían descargar software malicioso o pedir permisos que comprometían la seguridad de los dispositivos electrónicos.

Acciones de la Unidad de Policía Cibernética

Ante este escenario, la Policía Cibernética recomendó verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de proporcionar datos personales, no acceder a enlaces sospechosos y desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o con sentido de urgencia.

También exhortó a reportar los mensajes fraudulentos en las plataformas correspondientes e informar a familiares y contactos para evitar que más personas resulten afectadas.

Recomendaciones para evitar el fraude digital

Entre las medidas preventivas sugeridas destacan: no abrir enlaces ni descargar archivos de mensajes sospechosos; no compartir promociones sin confirmar su legitimidad; revisar cuidadosamente los sitios web antes de ingresar información personal o bancaria; mantener contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos; evitar responder mensajes de remitentes desconocidos; configurar la privacidad en redes sociales; y mantener actualizado el software y las aplicaciones.

La SSC advirtió que esta falsa promoción representa un riesgo significativo para la seguridad de los datos personales y financieros, por lo que llamó a la población a mantenerse vigilante y corroborar siempre la autenticidad de cualquier oferta en línea.