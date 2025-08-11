Queda impune fraude de casas en Jalisco

La víctima de un fraude inmobiliario en el interior de Jalisco tiene una probabilidad de 100 por ciento de que este tipo de delito quede impune.

Al menos eso sugieren las estadísticas respecto a la cantidad de carpetas de investigación abiertas y el número de personas detenidas desde hace 6 años.

En una respuesta a una solicitud de Transparencia, la Vicefiscalía en Investigación Regional (antes Fiscalía Regional) detalló que entre 2020 y mayo de 2025 había iniciado 343 indagatorias, pero que en ese periodo no hubo ningún detenido.

El año en el que más investigaciones se abrieron fue 2022, cuando hubo 117, seguido de 2023 con 98; y 2024 con 90. Entre enero y mayo de 2025, por otro lado, ha habido 20 carpetas, es decir, cuatro por mes en promedio.

Especialistas en temas penales han advertido sobre la saturación de trabajo que hay en la Fiscalía de Jalisco, lo que ayuda en la impunidad.

El fraude inmobiliario se refiere a cualquier acto engañoso o ilegal con el objetivo de obtener beneficios económicos en transacciones de bienes raíces.

En junio, Grupo REFORMA publicó el caso de una mujer que fue despojada de una propiedad en Guadalajara, la cual ha sido vendida en municipios del interior del estado e incluso en entidades como Michoacán bajo la presunta complicidad de notarios públicos.

La vivienda ha sido vendida varias veces utilizando documentación falsa, de acuerdo con la denuncia.

Ese mes, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Guadalajara, Karen Julieta Correa, alertó sobre la creciente ola de fraudes inmobiliarios en la región, perpetrados por falsos asesores que se hacen pasar por profesionales formales para engañar a los ciudadanos y despojarlos de su dinero.

Al cierre del año pasado, los fraudes inmobiliarios aumentaron 20 por ciento, principalmente en el Bajío, advirtió el mes pasado Mario Palomares, presidente del Cluster de Innovación Inmobiliaria del Bajío (CIIB).