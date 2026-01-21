SEP incorpora a Francisco Garduño a área educativa

En un movimiento sorpresivo, Francisco Garduño Yáñez regresó a la política nacional como titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP). El nombramiento fue confirmado por el secretario Mario Delgado, quien aseguró que la participación de Garduño será clave para la reforma a la educación media superior y la implementación del bachillerato nacional.

¿Qué implicaciones tiene el nombramiento de Garduño?

El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) arrastra una trayectoria marcada por la tragedia ocurrida en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un incendio dejó 40 migrantes muertos. Garduño fue imputado por la Fiscalía General de la República por presuntas omisiones en su deber de proteger a las personas bajo su resguardo, en un caso que evidenció un patrón de negligencia dentro del INM.

Pese a la gravedad del caso, Garduño se mantuvo al frente del INM hasta abril de 2025, incluso tras el cambio de administración federal. Meses después, fue obligado por mandato judicial a ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas, la cual emitió reconociendo el dolor causado, aunque aclaró que lo hacía en cumplimiento de una resolución judicial.

Detalles sobre la trayectoria de Garduño en el INM

Garduño llegó al INM en 2019 con la encomienda de endurecer la política migratoria mexicana ante las presiones del entonces presidente estadounidense Donald Trump. Bajo su gestión, la atención a la migración se militarizó de manera significativa, con un aumento sustancial de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en tareas migratorias, así como la designación de mandos con formación castrense en oficinas y estaciones migratorias.

Diversas organizaciones civiles han señalado que esta estrategia incrementó las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. Informes especializados advierten que la incorporación de una lógica militar al INM transformó su funcionamiento institucional y contribuyó a un enfoque represivo en un contexto de detenciones récord, que pasaron de 180 mil en 2019 a más de 1.2 millones en 2024.