Cae líder criminal en Cancún

MONTERREY, NL.- Un líder criminal que operaba en todo Nuevo León fue capturado la madrugada de ayer en Cancún, Quintana Roo.

Francisco, de 35 años, es considerado uno de los principales generadores de violencia en el estado de Nuevo León y la zona metropolitana de Monterrey; además de contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa.

Por medio del trabajo de investigación, inteligencia y labores tácticas de georeferenciación de autoridades estatales y nacionales, lograron identificar que el sospechoso se encontraba tratando de evadir a la autoridad en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

Se presume que Francisco es probable responsable de varios hechos ilícitos y es líder de una célula delictiva independiente que opera desde Cancún, dirigiendo una sofisticada red criminal dedicada principalmente a la extorsión de comerciantes de los municipios del area metropolitana de Monterrey.

Según las autoridades, el hombre también sería encargado de la distribución de estupefacientes y relacionado a diversos homicidios; todo esto, operado desde el extremo oriental de la península de Yucatán.

Tras su captura, el presunto delincuente fue trasladado la tarde de este domingo y llegó a tierras regias para enfrentar los mandatos judiciales que tiene pendientes.