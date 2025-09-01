Posa Sheinbaum con foto de AMLO previo a su Informe

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de presentar su primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum posó para una fotografía en su despacho de Palacio Nacional con una imagen detrás del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Trabajando desde Palacio Nacional", escribió la Mandataria en sus redes sociales.

Atrás se aprecia en un cuadro una fotografía que la Mandataria ya había difundido en 2023, al conmemorar el 1 de julio, en donde AMLO recibe una banda presidencial de manos de Rosario Ibarra de Piedra, la fundadora del Comité Eureka para la búsqueda de desaparecidos.

"El 1 de julio se conmemora el triunfo de la Cuarta Transformación en las urnas con la elección presidencial. Una fecha histórica. Es un triunfo en la lucha de más de 20 años que hemos acompañado, por convicción porque compartimos una visión de país, de bienestar para todas y todos.

"Les comparto un recuerdo del 2006 cuando en un acto fue proclamado presidente legítimo", escribió en junio la Mandataria en sus redes sociales.

La Presidenta Sheinbaum también invitó a sus seguidores a seguir su Primer Informe de Gobierno.

A diferencia de otros fines de semana, en los que suele hacer giras de trabajo por distintos estados del País, en esta ocasión la Mandataria estuvo en el Valle de México.

El sábado, en Palacio Nacional, recibió al Comité Eureka de familiares de desaparecidos políticos durante el periodo de la guerra sucia. "Trabajamos todos los días por la verdad", expresó la Mandataria.