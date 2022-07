Fosa masiva resucita el horror en Michoacán

Ciudad de México.- Como un martillazo constante, la violencia golpea en México y muestra, de repente, horrores escondidos, huecos en la pared de la realidad nacional, que ventanean una tragedia sin fin. Ahora ha sido en Michoacán , en la región noroeste, cerca del límite con Jalisco. Hace tres semanas, las autoridades hallaron, en un paraje cercano a un lago, un nuevo cementerio clandestino del que han rescatado, de momento, restos de 25 personas. En entrevista con EL PAÍS, el comisionado estatal de búsqueda, Alfredo Tapia, ha explicado este lunes: "Hicimos una megabúsqueda en la región, a finales de mayo y principios de junio. No habíamos podido ir antes por la inseguridad".

Tapia habla de "triángulo de la muerte", denominación habitual en México, una expresión que alterna sustantivos y adjetivos en torno al mismo concepto, carretera de la muerte, triángulo rojo, todo para decir que la violencia generalizada que vive el país presenta concentraciones altas en porciones concretas del territorio. Y que ahí, todo lo que parece lejano, desapariciones, asesinatos, masacres, empieza a ocurrir con inquietante regularidad.

Había rumores del predio Los Negritos desde hacía tiempo. "Había datos de colectivos que señalaban diferentes puntos", dice Tapia. "Había pobladores que se habían acercado a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado, que habían dicho que era probable que allí hubiera cosas", añade. Ahora se sabe que los rumores eran ciertos. Los Negritos, una zona de recreo cerca de un pequeño lago, no muy lejos de Zamora, la tercera ciudad más grande del Estado, se ha convertido en estos años en un vertedero de personas. Un lugar donde redes criminales desechan cuerpos con la intención de que nadie los encuentre.

El comisionado Tapia señala que en Los Negritos, quien sea que ha estado enterrando cuerpos, lo ha hecho a conciencia. "Cuando se hacía el varillaje, el olor era negativo", ha dicho, en referencia a una técnica habitual de prospección de los equipos de búsqueda. Clavan en la tierra una varilla de metal de unos dos metros y huelen la punta. Así saben si hay restos enterrados. Pero en Los Negritos, la técnica no funcionaba. "Con equipo pesado y a una profundidad interesante, los animales empezaron a detectar, ahí sí. Los cadáveres estaban muy profundos", ha añadido.

Tapia insiste en que la región en cuestión es muy peligrosa. "El triángulo de la muerte llega hasta Zamora. Es una zona amplia, de hecho tenemos pendiente hablar con las autoridades de Jalisco, porque esta zona abarca también parte de su Estado", explica. El triángulo en cuestión parte de Zamora, en el oriente de Michoacán, sube hasta Venustiano Carranza, cerca del lago Chapala, y baja hasta Marcos Castellanos. Estos dos últimos municipios son muy cercanos ya a Jalisco.

De manera inconsciente, las preguntas apuntan ahora al tamaño, cuántas fosas en total, cuántos cadáveres, de quiénes. ¿Será más grande que la red de fosas de Salvatierra, en Guanajuato, donde han encontrado más de 80 cuerpos en los últimos años? ¿Será mayor incluso que la de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, con restos de al menos 300 personas? Iris del Rocío Macías, coordinadora del colectivo de familiares de desaparecidos San Pedro Caro, del municipio de Venustiano Carranza, dice: "Por información que se tiene, sabemos que el crimen organizado viene trabajando diez años en esa zona. Por la cantidad de personas desaparecidas en nuestra región calculamos que puede haber más de 500 cuerpos. Y es una cifra relativamente pequeña", asegura.

Macías calcula la extensión del predio en aproximadamente 100 hectáreas. "No sabemos exactamente cuánto de eso han analizado la Fiscalía del Estado, porque las familias no hemos podido entrar. La gente nos comenta que en muchas ocasiones llegaban ellos [los criminales] y tiraban los cuerpos a los pozos que hay por aquí, son como respiraderos de volcán, de agua con azufre. Y luego, ese lago que hay ahí, tiene como remolinos, te jala. Y toda la gente de la zona, nos dice que también han arrojado gente al lago. Ahora han venido buzos incluso, pero parece que no han entrado por lo peligroso".

Las cifras Michoacán cuenta actualmente

4.364 desaparecidos, una de las mayores cifras del país. Zamora es la segunda ciudad con más casos reportados, solo por detrás de Morelia, con 574

La región noroeste de Michoacán ha sido noticia varias veces este año por la violencia. La última vez fue en febrero, precisamente en la cabecera municipal de Marcos Castellanos, San José de Gracia

ha sido noticia varias veces este año por la violencia. La última vez fue en febrero, precisamente en la cabecera municipal de Marcos Castellanos, San José de Gracia El domingo 27, pistoleros de una supuesta célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a los asistentes del velorio de un familiar de otro supuesto cabecilla del mismo grupo

Según explicaron las autoridades, uno y otro estaban enfrentados desde hacía tiempo, cruzando acusaciones de desaparición y asesinato de familiares

En el ataque murieron más de una decena de personas, masacre recogida en vídeo por vecinos

Las autoridades no han podido determinar cuántos muertos hubo en total, porque los sicarios aprovecharon la ausencia total de autoridades para llevarse los cadáveres y limpiar la escena del crimen.

