Hallan 14 bolsas más en fosa de El Alemán

Nuevamente se encontraron bolsas con restos humanos en la fosa localizada en El Alemán, en Zapopan. Fueron 14, sumándose a las 16 que ya habían sido localizadas la semana pasada por el colectivo Manos Buscadoras.

De acuerdo con integrantes del grupo, los nuevos indicios fueron ubicados aproximadamente a tres metros del primer hallazgo en el mismo sitio. Señalaron que, pese a que la Fiscalía les había asegurado que se encargaría de la búsqueda, no hubo seguimiento.

Sobre las condiciones de los restos, Verónica Ponce Rodríguez, integrante del colectivo, explicó que los indicios presentan tatuajes, aunque hasta el momento no se les ha confirmado si contaban con huellas de violencia.

La integrante también precisó que fue la Policía Municipal de Zapopan la primera en atender el reporte al 911, mientras que después se sumaron otras autoridades al sitio.

Respecto a la cercanía con el primer descubrimiento, detalló: "Aproximadamente, la distancia de la anterior inspección a esta era de 3, 4 metros volvimos otra vez porque las llamadas anónimas decían que estaba un poco despoblado y se presta para hacer esto".

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Zapopan, quienes delimitaron el perímetro en espera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que realizó el retiro de los restos mortales. También se contó con presencia de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, que conforme al protocolo resguardaron la zona por seguridad.

El sábado pasado, el mismo colectivo había encontrado 16 bolsas en el sitio, correspondientes a restos de una mujer y dos hombres. Las autoridades concluyeron esa inspección el miércoles, sin ampliar la búsqueda.

Con estas 14 bolsas ya suman 30 las localizadas en el Camino a El Alemán. Los restos quedaron bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mientras que el colectivo adelantó que continuará con exploraciones en el lugar.



