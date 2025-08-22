Imparten taller para detección de fentanilo en México

Con la intención de homologar procesos y establecer un estándar en la obtención de evidencia, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en México y la Fiscalía General de la República (FGR) impartieron un taller para la detección de fentanilo.

A través de un comunicado, la representación diplomática informó que el curso estuvo dirigido a los directores de los laboratorios de los servicios periciales de las fiscalías y otras agencias y se llevó a cabo en las instalaciones de "La Muralla", el centro de entrenamiento especializado de la FGR en Querétaro.

"Con el objetivo de desarrollar un estándar nacional para la identificación del fentanilo en México. Lo anterior permitirá formalizar el proceso de promoción de colaboración y el intercambio de información para garantizar que los métodos de detección de drogas ilícitas y fentanilo -en campo y en laboratorios- se realicen de manera estandarizada y conforme a protocolos internacionales", indicó.

La homologación de prácticas, añadió, fortalece las investigaciones y procesos judiciales, asegurando que las pruebas presentadas en tribunales sean confiables, admisibles y útiles para combatir la impunidad.

"Con este esfuerzo, se busca debilitar a las redes criminales y organizaciones terroristas extranjeras que se financian mediante el narcotráfico, al tiempo que se refuerza la capacidad de respuesta de los sistemas de justicia penal en México y Estados Unidos", destacó.

El taller, aseguró, es un paso más en la estrecha cooperación de seguridad entre los dos países, basada en la responsabilidad compartida y el compromiso conjunto.