Recibirán PyMEs respaldo financiero

En la Cámara de Diputados instalaron la Mesa de Trabajo "Fortalecimiento de las PyMEs en Cadenas de Valor Estratégicas y Financiamiento Inclusivo", donde participaron expertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Banca de Desarrollo.

El objetivo es encontrar los mecanismos para robustecer los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Así como acelerar la digitalización y modernización operativa de las MiPyMEs, uno de los principales desafíos que enumeraron.

¿Cuáles son las propuestas para las PyMEs?

También plantearan como lograr la simplificación de trámites para reducir costos y tiempos administrativos; garantizar inclusión financiera en regiones con menor desarrollo; así como impulsar competencias técnicas alineadas con las nuevas necesidades industriales.

La diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, reunió a autoridades federales, académicos, representantes empresariales y a la banca de desarrollo para construir acuerdos que beneficien directamente a las PyMEs del país.

¿Qué impacto tienen las MiPyMEs en la economía?

En el evento, se destacó la relevancia nacional de este sector productivo, ya que las MiPyMEs representan el 99.8% de las unidades económicas del país, con más de 4.7 millones de empresas que generan 27 millones de empleos. "Detrás de estas cifras hay historias de vida y proyectos que sostienen a México con esfuerzo y resiliencia. El compromiso de la Cuarta Transformación es asegurar que ninguna MiPyME quede atrás por falta de financiamiento, desigualdad estructural o ausencia de apoyo público", afirmó Quiroz Gallegos.

La mesa de trabajo se organizó en torno a cinco ejes estratégicos, siendo estos: Política industrial y cadenas de valor estratégicas; Instrumentos fiscales y financieros para PyMEs; Educación dual y formación técnica especializada; Digitalización y simplificación administrativa; así como la mesa denominada "propuestas académicas para el diseño de políticas públicas".