FGR impulsa nuevo modelo de investigación de inteligencia

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, anunció este jueves que la institución a su cargo ya trabaja en un plan estratégico de procuración de justicia, cuyo objetivo será enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales y fortalecer la autonomía de la FGR. El anuncio se dio durante su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrado en Palacio Nacional.

Acciones de la autoridad para fortalecer la FGR

Godoy recordó que recientemente asumió el cargo con el respaldo del Senado, así como de víctimas y organizaciones civiles, quienes —dijo— confían en que el fortalecimiento institucional es el camino para alcanzar paz y justicia. Subrayó que la autonomía será un principio rector de su gestión, pero advirtió que debe ejercerse con visión de Estado, eficiencia y resultados tangibles.

Detalles del plan estratégico de procuración de justicia

La fiscal detalló que, mientras concluye la elaboración del plan estratégico, la FGR ya puso en marcha un plan emergente sustentado en seis líneas de acción prioritarias: reforzar la coordinación con el Gabinete de Seguridad, fortalecer las fiscalías federales en los estados, impulsar un nuevo modelo de investigación basado en inteligencia, reestructurar la institución, modernizar la Agencia de Investigación Criminal y concentrarse en delitos de alto impacto mediante una optimización de recursos.