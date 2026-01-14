Coinciden Segob y ONU-DH en fortalecer derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo un encuentro este miércoles con el representante de ONU-DH México, Humberto Henderson, con quien coincidió en el fortalecimiento de los derechos humanos.

¿Qué se discutió en la reunión entre Segob y ONU-DH?

ONU-DH destacó el encuentro en el que también estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y en el que se habló de la importancia de avanzar en la atención y protección de las personas víctimas en México.

"Agradecemos este encuentro con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Arturo Medina, en el que coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos y avanzar en la atención y protección de las personas víctimas en México", dijo el organismo.

Coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos, para seguir construyendo una sociedad más justa y democrática", destacó Rosa Icela Rodríguez.

Acciones de la autoridad en favor de los derechos humanos

Además, la titular de la Segob se reunió con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, "para seguir trabajando en conjunto en favor del pueblo oaxaqueño".