Cooperación histórica entre México y Cuba

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se reunió con el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, para acordar el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países. El encuentro tuvo lugar el viernes 21 de noviembre, cuando el diplomático cubano se encuentra por concluir su misión tras cuatro años en México.

¿Qué ocurrió?

Durante la reunión, ambos coincidieron en mantener y profundizar la cooperación bilateral para el bienestar de los pueblos de México y Cuba, según informó la Cancillería. El embajador cubano agradeció las atenciones diplomáticas recibidas y destacó la relación directa y colaborativa mantenida con las autoridades mexicanas, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Rodríguez Costa también resaltó la cooperación histórica en temas energéticos, agradeciendo el respaldo de México frente a la demanda del levantamiento del bloqueo económico que afecta a Cuba, y reafirmó el compromiso de continuar recibiendo apoyo del país. Sobre el envío de petróleo de México a Cuba, el embajador calificó el comercio como "natural" y destacó la relación estrecha con instituciones mexicanas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha permitido enfrentar la crisis energética en la isla.

¿Cuáles son las consecuencias?

La reunión refuerza la política de colaboración bilateral, destacando la continuidad de la relación con ambos gobiernos y la intención de seguir desarrollando la cooperación en distintos ámbitos estratégicos, incluyendo energía, comercio y diplomacia.