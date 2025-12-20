Impulsan apoyos a salud mental de juventudes LGBTQ+

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la diputada Laura Hernández García organizó el foro "Derecho a la salud mental y acompañamiento familiar para juventudes LGBTTTIQ+".

La finalidad es recordar que el cuidado del bienestar de la mente es un derecho humano al que se le ha puesto poca atención, pero requiere de la elaboración de políticas públicas con presupuesto en beneficio de toda la población.

Más aún cuando se pertenece a poblaciones históricamente vulneradas y discriminadas, cuyos derechos no están ampliamente protegidos desde la Constitución Política.

Acciones legislativas en pro de la salud mental

La legisladora por Movimiento Ciudadano recordó que está pendiente la deliberación de su iniciativa para modificar el artículo 1, a fin de que se establezca la prohibición de la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

En el evento, también participó el presidente de la Comisión de Diversidad, el diputado Jaime López Vela (Morena), quien compartió que, desde esa instancia legislativa se está realizando un protocolo de atención a la salud de las personas LGBTTTIQ+ para que sea seguido por todas las instancias sanitarias del país y adecúen sus servicios a las necesidades de este sector.

Importancia del acompañamiento familiar para juventudes LGBTTTIQ+

Por su parte, Alejandro Alcántara Carbajal, legislador del Congreso de Hidalgo, perteneciente a la bancada de MC, compartió su experiencia para impulsar las modificaciones al artículo 39 de la Ley de Educación Superior de la entidad para implementar programas de desarrollo socioemocional y de manejo de emociones en las instituciones universitarias hidalguenses.

Explicó que, con esta reforma, las universidades deberán incluir formación específica en manejo del estrés, control de impulsos, regulación emocional, comunicación asertiva, prevención de violencia y resolución pacífica de conflictos. Además de atender a sectores como el LGBTTTIQ+.

Propuestas para modificar la Ley de Educación Superior

Al respecto, Edurne Balmori, directora Ejecutiva The Trevor Project México, explicó que "cada diciembre, con los compromisos familiares de la época, muchas juventudes LGBTTTIQ+ no la pasan bien debido a que carecen de espacios seguros en sus propios hogares o en los de personas cercanas a ellos, requiriendo de una seguridad emocional que les permita sentirse mejor a través de la confianza y el respeto".