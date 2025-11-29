México y EU intercambian ideas contra el crimen organizado

En el marco de la cooperación y coordinación en materia de seguridad, México y Estados Unidos intercambiaron ideas para enfrentar mejor al crimen organizado y para fortalecer la frontera.

La embajada de Estados Unidos en territorio mexicano destacó que Puerto Vallarta fue sede del Foro Internacional "México y su Futuro en la Lucha Contra el Crimen", donde especialistas de ambos países intercambiaron ideas.

"Para Estados Unidos, la cooperación con México es esencial para proteger a nuestras comunidades", dijo la embajada a cargo de Ronald Johnson.

Resaltó que se deben enfrentar juntos a las redes criminales transnacionales, reforzar la seguridad en la frontera de manera coordinada y proteger a las familias de la violencia, el tráfico de personas y el flujo de drogas sintéticas.

¿Cuál es el contexto del encuentro?

México recibió el pasado 19 de noviembre al general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, en el marco de la relación bilateral militar entre ambos países.

En las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), su titular, general Ricardo Trevilla Trejo, se encontró con Guillot y con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

El diplomático estadounidense destacó que este encuentro de autoridades de ambos países refleja la dirección marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Donald Trump: "Cooperación real, mayor preparación conjunta y una misión compartida para mantener seguras a nuestras dos naciones".

¿Qué se discutió en la reunión?

De acuerdo con la Sedena, el encuentro de los dos líderes militares se dio en el marco del mecanismo de coordinación de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR en inglés), existente desde 2016.

"En esta reunión de trabajo sostuvieron conversaciones sobre las oportunidades de capacitación y adiestramiento militar actuales y futuras en el marco del programa de actividades anual para 2026, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos", destacó la Defensa.

Agregó que a través de estos encuentros binacionales se fortalece la coordinación para alcanzar resultados que benefician la seguridad y prosperidad de ambos países.