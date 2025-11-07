Presenta CSP centro de formación en IA

Desde las instalaciones del Tecnológico Nacional de México (TecNM) en la Alcaldía Tláhuac, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación del nuevo Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, que estará vinculado a la plataforma SaberesMx y que forma parte del proyecto México, país de innovación, que será presentado en los próximos días.

"Esto que anunciamos el día de hoy, igual que SaberesMx, es parte de un proyecto muy grande, que muy pronto vamos a presentar y que estoy muy entusiasmada por eso, que se llama México, país de innovación y en el que todas y todos ustedes van a formar parte", anunció.

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que este nuevo centro albergará a 10 mil estudiantes en una primera generación de manera presencial en los campus del TecNM, pero el curso estará disponible en la plataforma SaberesMx para que pueda cursarse a distancia de manera gratuita.

Destacó la colaboración que existe entre el Gobierno de México y las instituciones de educación superior, con las que desarrolla proyectos estratégicos como el vehículo eléctrico Olinia, que será presentado en el Mundial de 2026; así como el desarrollo de semiconductores en los estados de Puebla, Sonora y Jalisco para el desarrollo de equipamiento médico y aviones no tripulados, como parte del Plan México.

Explicó que se designarán recursos para impulsar un proyecto encabezado por estudiantes del TecNM, que sirva para la recolección de basura en los canales de Tláhuac a través de energía solar.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, precisó que la meta de este nuevo Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial es generar alrededor de 25 mil egresados al año de la escuela pública de Inteligencia Artificial más grande de todo el continente; que contará con 20 trayectos de especialización, enfocados a cinco áreas de conocimiento: Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Java y Ciberseguridad. Los egresados contarán con una certificación pública por parte de Infotec / TecNM y de las principales empresas de tecnología.

Cientos de jóvenes estuvieron presentes para atestiguar el trascendental evento.

Anunció que la primera convocatoria está disponible en la página labmexia.gob.mx a partir de este jueves 6 de noviembre y concluirá el 6 de diciembre para inscribirse al curso presencial que se impartirá en instalaciones del TecNM en Ciudad de México, Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit.







