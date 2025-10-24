Raquel Buenrostro presenta irregularidades del Fonden en conferencia

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un historial de irregularidades en los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional, Buenrostro destacó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador "se hizo muchísimo más" ante la atención de los desastres naturales, porque la ayuda que le llegaba a las personas "era nula".

"Al ser un Fideicomiso es más opaco su uso de los recursos, empieza a ser muy opaco porque los fideicomisos no tenían tantas reglas como las que tienen ahora los fideicomisos públicos (...) Nace en una época donde los fideicomisos eran completamente oscuros, no se publicaba, no se daba información y ni siquiera se tenía con exactitud cuántos fideicomisos existían", declaró al señalar que fue creado en 1996.

¿Qué irregularidades se han presentado en el Fonden?

Buenrostro mencionó ante la presidenta Claudia Sheinbaum que de 2000 a 2009 se hicieron una serie de reglas que volvieron muy burocrático al sistema del Fonden: "No podían ayudar nada, había veces que se tardaban hasta en reaccionar 120 días de la emergencia".

"Se aprovechan mucho de la figura para sacar cada vez más dinero", acusó.

"En el 2021 desaparece ya la figura del Fonden", resaltó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Expuso que en gobiernos pasados, en el periodo más corto, se llevaría 42 días en llegar a la aprobación, contrario a lo que se logró en la reciente atención a la emergencia en cinco estados, cuando en 13 días se atendió a la población damnificada.

¿Cómo se compara el Fonden en diferentes sexenios?

"Esto era completamente inoperante, inhábil y además oscuro", insistió Buenrostro. Apuntó que un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación de 2017 señaló que el Fonden era "ineficaz, ineficiente, tiene altos costos, es más reactivo que preventivo, tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación, es opaco y tiene múltiples actos de corrupción y no se garantiza una atención al ciudadano".

Indicó que en el gobierno priista de Peña Nieto "hubo un exceso", contrario a un gasto "más moderado" desde el sexenio pasado.

Ejemplificó que en los sexenios de Calderón, Fox y Peña "cada que había un evento, había casi faltantes siempre, por lo menos, de unos 500 millones de pesos".

En la época de Fox, dijo Buenrostro, que la Coordinadora General de Protección Civil estuvo involucrada en muchos casos de corrupción y sobreprecios.

Mencionó que en el gobierno de Calderón en enero de 2011, tres meses declarada la emergencia por las inundaciones en Veracruz, el gobierno estatal se quejaba de la parálisis del Fonden para iniciar las obras de reconstrucción, entre otras irregularidades.

Para el gobierno de Peña Nieto recordó los huracanes Ingrid y Manuel: "Este fue patético porque fue muy, muy burocrático, este sexenio". No mencionó el nombre de José María Tapia, quien fue director de este Fondo en este periodo y después se unió al movimiento de transformación.

¿Qué cambios se han implementado en el gobierno actual?

Referente al sexenio de López Obrador, Buenrostro dijo que el apoyo fue directo a la población, además que se actuó más rápido: "Se hizo muchísimo más rápido, con menos dinero y además con ayuda directa a la gente".