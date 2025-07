Publican decreto de expropiación para continuar obras del Tren Maya

La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó este viernes un decreto para expropiar 23.4 hectáreas de superficie, para la realización de obras en cinco de los seis tramos del Tren Maya.

La instrucción de la Mandataria incluye 26 inmuebles de propiedad privada, ubicados en los municipios de Palenque, en Chiapas; Candelaria, Campeche, Hecelchakán y Dzitbalché, en Campeche; Umán, Valladolid y Mérida, en Yucatán, así como Puerto Morelos y Tulum, en Quintana Roo.

"Se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 234 mil 291 metros cuadrados. La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos", refiere el documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación. La interposición de cualquier medio de defensa no suspende la ocupación señalada en el párrafo anterior".

En este caso, Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. y/o Tren Maya, S.A. de C.V., en colaboración con las autoridades, realizarán todas las acciones legales sobre actos jurídicos celebrados previamente a la emisión del decreto, relacionados con alguno de los inmuebles contemplados en la expropiación.

"En caso de existir pagos previos derivados del cumplimiento de dichas obligaciones, estos se deben tomar en cuenta y descontar del pago que corresponda al monto de la indemnización () a efectos de garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, respecto de aquellas erogaciones y demás acciones que se hayan realizado con motivo de los referidos actos jurídicos celebrados", detalla.

El pasado miércoles, el Gobierno federal reconoció que el Tren Maya no será rentable hasta que concluya el sexenio.

Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum, como el director del proyecto, Óscar Lozano Águila, admitieron que primero será necesario contar con toda la flota de vagones y, después, generar ingresos propios con la operación del tren para servicios de carga.

La Mandataria federal defendió la aplicación de subsidios presupuestales para la operación del Tren y sostuvo que los 40 mil millones de pesos autorizados para este año serán destinados a inversión en obras e infraestructura.

"El Tren Maya es rentable. En el momento que tenga todos los trenes, la rentabilidad de pasajeros va a existir. Y, además, va a tener ganancias, porque viene el tren de carga, que le va a ayudar al tren de pasajeros y, además, tener ingresos incluso mayores que le permitan una gran rentabilidad al Tren Maya", aseveró.

"Los 40 mil millones son para el tren de carga, es una inversión. Está en el Presupuesto de Egresos, pero es inversión para el tren de carga, no es la operación del tren ni mucho menos. El subsidio per se no está mal. En este caso del Tren Maya está pensado para que su operación sea rentable, conjuntamente el de pasajeros con el de carga".

Por su parte, Lozano Águila reconoció que no cuenta aún con todos los carros y vagones contemplados en el proyecto.

Consideró que el transporte podría generar utilidades hasta después de 2030 y subrayó la importancia de que los ingresos por los servicios de carga permitan financiar los costos operativos.

"Tren Maya tiene operando escasamente el año 2024, pero no con toda su flota, recuerden que yo todavía no tengo la flota completa; estamos operando con un 55 por ciento, y con eso estamos dando resultados", explicó el General.

"Las inversiones que se están haciendo inicialmente son necesarias. ¿Van a dar frutos en el futuro? Sí, calculamos que para el 2030 podamos revertir y alcanzar ya el punto de equilibrio. Por eso es muy importante que hayamos iniciado ya la construcción de las instalaciones de carga, para que en el 2027-2028, ya estemos generando muchos más ingresos que nos permitan absorber los costos operativos".

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, del total asignado al Tren Maya, en este 2025, 39 mil 999 millones de pesos serán para construcción y fortalecimiento de infraestructura, mientras que 827 millones de pesos serán para servicios de transporte y de carga.

Por otro lado, según el informe presentado en Palacio Nacional, el Tren apenas cumple con la meta de traslado de pasajeros, a pesar de que fue reducida a más de la mitad, en comparación con el planteamiento inicial del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que era de 3 millones de pasajeros al año.

La nueva meta anual, de 1.2 millones de pasajeros, representa un promedio de 3 mil 288 personas al día.

Los datos oficiales reportan 3 mil 246 usuarios diarios.

Por su parte, la Sedatu difundió este día la declaratoria de utilidad pública para el desarrollo del Proyecto Tren Maya en Palenque, Chiapas; Candelaria y Calakmul, en Campeche; Mérida e Izamal, en Yucatán; Solidaridad, Othón P. Blanco y Bacalar, en Quintana Roo.

"(La declaratoria) se materializará en la construcción de obras de infraestructura pública sobre los inmuebles que suman una superficie total de 44 mil 447.31 metros cuadrados, correspondientes a 26 inmuebles de propiedad privada, requeridos para la construcción de dicha obra de infraestructura pública", indicó.