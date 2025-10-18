Carne canadiense se comercia en México

Heath MacDonald, ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, finalizó su visita a México de cuatros días, en la que fomentó el comercio y reforzó relaciones para el fortalecimiento de los lazos comerciales y promoción de la agricultura y la agroalimentación de su país.

Durante su permanencia en territorio mexica-

no, MacDonald sostuvo encuentros con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ju-

lio Berdegué, con quien trató la colaboración, "haciendo hincapié en la resiliencia de las cadenas de suministro alimentario, el comercio, la seguridad alimentaria y la diversificación entre Canadá y México".

La embajada de Canadá en México destacó que el ministro reiteró el compromiso de seguir trabajando con la industria para promover las relaciones comerciales internacionales, y compartió la opinión sobre la importancia de lograr sistemas agrícolas y agroalimentarios más sostenibles, resilientes y diversos.

"La asociación entre México y Canadá constituye un puente vital que fortalece ambas economías y fomenta la innovación, la sostenibilidad y la prosperidad compartida. Seguiremos trabajando con México para crear nuevas oportunidades, como un mayor acceso al mercado para nuestros productos, con el fin de ayudar a construir un futuro más sólido y resiliente para nuestro sector", declaró.

Lanzan productos de carne canadienses en Costco de México

También participó en el lanzamiento oficial de los productos de carne de vacuno canadienses en 42 tiendas Costco de México. Destacó el papel de Canadá como "proveedor fiable" de productos de carne de vacuno y el compromiso del país con la relación comercial entre Canadá y México, añadió la embajada.

Entre otras reuniones, también sostuvo un encuentro con Grupo Trimex, molinero de harina de México y mayor importador mexicano de trigo canadiense.