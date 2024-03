INE aprueba multas millonarias a partidos por irregularidades en precampañas

El Consejo General del INE aprobó multas por más de 23 millones de pesos a partidos políticos por trampas para evitar fiscalización en sus precampañas a gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales en 17 entidades.

Los consejeros electorales mostraron su enojo porque los partidos, lejos de rectificar sus faltas, han aumentado las maneras de evitar que les fiscalicen recursos, y también, en algunos casos se cuestionó que el propio INE flexibilice criterios.

Por ejemplo, la Unidad de Fiscalización proponía al Consejo perdonar 7 mil 650 casos de propaganda callejera, al argumentar que era promoción generalizada.

Consejeros reclamaron que se cambiara el criterio adoptado en la Comisión de Fiscalización sobre castigar la propaganda con nombre e imagen de un aspirante.

Tras una larga discusión lograron reponer la medida, por lo que las multas, especialmente a Morena, aumentarán.

POSTURAS

"No podemos hacer ineficaz la fiscalización porque eso significaría violar un principio de equidad. No podemos suponer que quien gasta en decenas de anuncios en la vía pública lo hace solo para satisfacer su vanidad personal, si se trata de un personaje político, no; es propaganda si ocurre durante la precampaña y busca un cargo y es un personaje político, pues gasta para algo", arremetió el consejero Jaime Rivera.

Lejos de reconocer las faltas de Morena, partido que será multado con más de 9.3 millones de pesos, el representante morenista, Sergio Gutiérrez, arremetió contra dicho consejero, acusándolo de ser panista e "inventar" criterios para castigar a su partido.

Otros consejeros salieron a su defensa, advirtiendo que no es el único en criticar a los partidos por cometer cada vez más irregularidades en su gasto, y en demandar mayores sanciones para inhibir esas conductas.

"La postura que tenga un consejero, una consejera, no es nada más para un partido político. Me parece completamente insensato que se le acuse a un consejero electoral de querer favorecer a un partido político, un criterio que no es solamente para un partido, es para todos", afirmó la consejera Dania Ravel.

Cinco consejeros mostraron su enojo por la decisión de la Unidad de Fiscalización para no castigar rigurosamente a quienes entregaron su informe de gastos fuera del sistema, y lo hicieron por escrito o lo mandaron por correo.

Ésta ha sido una constante en el proceso electoral, pues en revisión de informes de precampaña de la elección federal y de 15 entidades se detectó que 6 mil 664 aspirantes lo entregaron fuera del sistema, pero en estos 17 estados llegaron a los 7 mil 740 aspirantes, prácticamente todos de Morena.

"No es posible que la presentación extemporánea dentro del Sistema Integral de Fiscalización de un informe de precampaña se sancione con mayor severidad que la presentación de un informe en papel fuera de este sistema", cuestionó el consejero Martín Faz.

Su compañera Carla Humphrey acusó a los partidos que al no presentar los informes por la vía institucional, pretenden no ser detectados para que el organismo no tenga tiempo para revisar sus gastos.

"Veo muy lamentable que las decisiones que se tomaron en un momento sobre estos informes de precampaña presentados fuera del Sistema Integral de Fiscalización, ya sea físicamente o por correo, esa sanción alentó, no inhibió. ¿Cuál es la función de una sanción? ¿Sancionar? No. Es inhibir posibles actos", recriminó la consejera Claudia Zavala.

Por más de tres horas, los consejeros hicieron autocríticas a la Unidad de Fiscalización y su norma interna, además de demandar a los legisladores una reforma en la materia para endurecer las medidas, pues aseguraron que la ley no permite detectar el financiamiento ilícito.

Como ha sucedido en este proceso por mayoría de seis consejeros, no se aprobaron pérdida de registro o cancelación de candidaturas a aspirantes, por lo que la mayoría determinó sólo aplicar una multa.