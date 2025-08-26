Catean taller por crimen de familia

La Fiscalía del Estado aseguró un taller mecánico que estaría relacionado con el asesinato de la familia que fue hallada muerta en la Colonia San Andrés.

"La Fiscalía registra avances importantes en torno a la privación de la vida de los cuatro integrantes de una familia, cuyos cuerpos fueron encontrados abandonados la mañana del viernes 22 de agosto en la Colonia San Andrés de Guadalajara", informó la dependencia. "Los restos mortales de las cuatro víctimas fueron ya entregados a los familiares que acudieron al Servicio Médico Forense para reclamarlos; los fallecidos son un hombre de 36 años de edad, una mujer de 32 años, una menor de siete años de edad y su hermano de 13".

Confirmó que las víctimas eran originarias de Michoacán, donde el padre de familia se dedicaba, presuntamente, a la compra-venta de vehículos.