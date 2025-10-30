Fiscalía de Veracruz ofrece recompensa por Jaime Toral, quien grababa a doña Lety

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz ofrece una recompensa por Jaime Toral por supuesta trata de personas. Se trata de un influencer conocido por grabar videos con doña Lety, una mujer en condición vulnerable, que se hizo viral por sus reacciones y frases.

La dependencia emitió la ficha donde ofrece 350 mil pesos a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna para la localización, detención o aprehensión de Jaime Pascual Hernández Toral por su probable participación en la comisión del delito de trata de personas.

¿Quién es Jaime Toral?

El youtuber y tiktoker saltó a la fama junto a la señora Leticia Gómez, a la que sus seguidores la conocen como Doña Lety, quien en el primer video donde apareció dijo estar sola, con problemas para caminar y no tenía para comer después de que falleció su esposo.

Toral empezó a realizar videos donde se observaban visitas a la casa de Doña Lety para ofrecerle ayuda y grabar su reacción. Incluso la llevó con especialistas para que revisaran su estado de salud y pudiera volver a caminar. Los videos se hicieron virales.

El año pasado la historia dio un giro, cuando la mujer denunció que Jaime Toral la tenía encerrada para grabar sus videos, situación que después desmintió el influencer, sin embargo el gobierno de Veracruz aseveró que se investigaba el caso.

Finalmente, esta semana, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz pide el apoyo a la población para dar con el paradero de Jaime Pascual Hernández Toral por su “probable participación en la comisión del delito de trata de personas",información que será recibida en Circuito Gui­zar y Valencia #707 Col. Reserva Territorial. Xalapa, Veracruz, o a través del número telefónico 800-89-0663, También se puede contactar a la Fiscalía mediante su correo electrónico: recompensas@fiscalíaveracruz.gob.mx