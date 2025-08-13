Se entregan 2 jóvenes acusados de violación

Jorge "N" y Jesua "N", acusados por la joven Susan de violarla en una fiesta, se entregaron a las autoridades, informó la Fiscalía General del Estado de Campeche.

"En seguimiento a las investigaciones por el delito de violación tumultuaria en agravio de la ciudadana Susan ´N´, este día se presentaron de manera voluntaria ante esta institución Jorge ´N´ y Jesua ´N´, quienes se encuentran relacionados con los hechos referidos", detalló en un comunicado.

"Con esta acción, la Fiscalía da cumplimiento al mandamiento judicial emitido por la autoridad competente, consistente en la orden de aprehensión en contra de los mencionados, con el propósito de garantizar la debida procuración de justicia".

Los imputados, agregó, serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica.

"La Fiscalía reitera su compromiso con la investigación exhaustiva y

el respeto absoluto a los

derechos de todas las partes involucradas, a fin de que este proceso se lleve a cabo conforme a los principios de legalidad y transparencia establecidos en nuestro sistema jurídico", afirmó.