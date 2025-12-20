Suman 160 cuerpos identificados del Crematorio Plenitud

Un total de 160 cuerpos de los 383 encontrados en junio pasado en el crematorio Plenitud han sido identificados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Además, se han acumulado 109 denuncias por fraude en contra de funerarias, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Acciones de la autoridad en la identificación de cuerpos

Los trabajos de identificación se realizan a través del personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, así como del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

De tal manera, a esta misma fecha, han sido notificadas 150 familias de la identificación de sus deudos y los 10 restantes serán notificadas en próximas horas.

Detalles sobre las denuncias por fraude en funerarias

De igual forma, son ya 148 los cuerpos entregados a sus respectivas familias, según se ha detallado.

Hasta hoy son 109 familias las que han decidido interponer una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.