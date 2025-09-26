Cae en Guanajuato presunta implicada en homicidio de líder de CROC

La Fiscalía General de Quintana Roo, en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato, capturó a una quinta persona señalada por su presunta participación en el homicidio de Mario Machuca, dirigente sindical de la CROC, ocurrido el pasado 4 de agosto en Cancún.

La detenida fue identificada como Lesly María "N", localizada en un hotel del municipio de Tarimoro, Guanajuato, cerca de las calles Ocampo y Zaragoza.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), personal de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

Las indagatorias señalan que la mujer habría colaborado con Luis Fernando "N", alias "El Inge", considerado autor intelectual del crimen, a quien se le cumplimentó orden de aprehensión días atrás.

Según la investigación, Lesly María "N" habría facilitado instrumentos utilizados para llevar a cabo el homicidio.

La Fiscalía la relaciona con un grupo criminal generador de violencia en Tulum y con un organismo sindical contrario al que encabezaba la víctima, cuyo nombre no se identificó.

Tras las diligencias de ley, la detenida fue trasladada vía aérea a Quintana Roo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica en el plazo constitucional correspondiente.