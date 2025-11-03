García Harfuch no descarta que FGR atraiga caso de Carlos Manzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, García Harfuch indicó que si se llegara a requerir el apoyo de la FGR, el fiscal Alejandro Gertz Manero "siempre está dispuesto".

"Si llegáramos a requerir el apoyo de la Fiscalía General de la República, el fiscal siempre está dispuesto. Ahorita, la investigación que tenemos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, como en otros casos, la tenemos firme y va a avanzar bien.

"Pero si llegara a ser necesario, por supuesto solicitaríamos al fiscal general de la República", dijo.

¿Cuál es la naturaleza del homicidio?

"¿Se está considerando que este es un homicidio del fuero común?", se le preguntó.

"No, por supuesto que no porque participó delincuencia organizada. Aquí lo importante, más que quien lo atraiga, es que se resuelva. Nosotros estamos trabajando como gobierno de México con la Fiscalía del estado Michoacán, porque ahí inició, es ahí donde inicia la carpeta de investigación.

"Si fuera necesario, por supuesto solicitaremos al fiscal que lo atraiga", respondió el secretario de Seguridad.

¿Qué grupos están involucrados?

Sobre los grupos involucrados en este hecho, García Harfuch dijo que lo arrojará la investigación y mencionó a Los Viagras, Cártel Jalisco y Blancos de Troya.

Indicó el secretario de seguridad que el evento en el que fue asesinado Carlos Manzo era público y no había revisión de las personas, lo que fue aprovechado por los perpetradores.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se está en contacto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, además que pidió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que "esté muy cerca" de la familia del alcalde asesinado.

Apuntó que habló con la esposa y hermano de Carlos Manzo.