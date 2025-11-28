Renuncia el fiscal Alejandro Gertz

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, presentó su renuncia ante el Senado de la República, según confirmaron fuentes consultadas por EL UNIVERSAL en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La decisión del funcionario se da en un momento de discusión política sobre la autonomía y el futuro de la Fiscalía General de la República (FGR) en México, aunque hasta ahora no se han detallado las razones oficiales de su renuncia.

¿Qué ocurrió?

Se prevé que la sesión de la Cámara de Senadores se reanude para darle trámite a la salida de Gertz Manero, en cumplimiento de los procedimientos legislativos para la aceptación de renuncias de altos funcionarios. El anuncio ha generado expectativas sobre quién podría ocupar la titularidad de la FGR y cómo se alineará con las prioridades del gobierno federal en materia de procuración de justicia.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Diversos sectores políticos han mostrado interés en que el proceso de sustitución sea transparente y mantenga la independencia de la Fiscalía, en un contexto donde la confianza pública en las instituciones judiciales es un tema recurrente. La salida de Gertz Manero marca un cambio significativo en la FGR y abre la puerta a posibles reformas internas y ajustes en la estrategia de combate a la corrupción y el crimen organizado en el país.