Ordenan liberar a ´Lord Pádel´

Una jueza ordenó la libertad inmediata de Alejandro Germán "N", conocido como "Lord Pádel", así como de su socio Othon "N", durante la audiencia inicial por el delito de tentativa de homicidio por el que son imputados.

Durante la audiencia, la jueza Paulina Piña informó que debido a que ambos cuentan con un amparo contra la orden de aprehensión deberán ser puestos en libertad, aunque seguirá el proceso en su contra.

Mientras que Karla Alejandra "N" y Germán "N", esposa e hijo de "Lord Pádel", deberán continuar en prisión preventiva por ahora en el penal de Barrientos debido a que no cuentan con un amparo.

En estos momentos se desarrolla la audiencia en la que se determinará si los cuatros son vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de Israel "N", un jugador de pádel al que golpearon durante un encuentro en el que su competidor era Alejandro Germán.