Detenido agresor de mujeres al azar en Tlaquepaque

El hombre que golpeaba a mujeres al azar y las tocaba sexualmente en Tlaquepaque ya fue detenido, informó la Fiscalía Del Estado.

La dependencia no ha difundido el nombre de la persona ni los detalles de su arresto.

La Comisaría de Tlaquepaque y la Fiscalía tenían videos de las agresiones, las cuales fueron captados en cámaras de videovigilancia.

En una de estas se observa el perfil del sospechoso quien usa un chaleco anti reflejante.

Al menos en junio y julio, se tiene registro de cinco ataques a mujeres en la Colonia Haciendas de San José.

Una de las víctimas fue agredida el 21 de junio en Periférico y la Calle Del Deportivo.

"Lo que hizo fue que me agarro de la nuca y me aventó a un poste de teléfono, de esos de madera", relat a Mural.

Ella estuvo incapacitada por 22 días.

Las víctimas describieron que no les robaba y que si las vea acompañada de un hombre se desista del ataque.

También agreda en calles atrás del ITESO.

La Fiscala inform el 7 de agosto que había cinco denuncias en su contra mientras que la Unión de Sociedades y Alumnos del ITESO contabilizó 10, el último ocurrido el 29 de julio.

Ayer, una cuenta anónima de X, creada en julio identificó al hombre con fotografas, lugar de trabajo y el nombre Jesús, pero las autoridades no confirmaron si se trata del mismo.