Entregan 53 cuerpos encontrados en crematorio de Ciudad Juárez

Un total de 53 cuerpos de los 386 encontrados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez han sido entregados a sus familiares, informó este jueves la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. De acuerdo con lo que se dio a conocer, hasta hoy se alcanzó la identificación de 65 personas, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados el pasado mes de junio en el predio de la colonia Granjas Polo Gamboa en Ciudad Juárez.

De ese total, se logró la entrega física de 53 cuerpos, además de que se cuenta con 18 hipótesis de identidad pendientes de confirmar con familiares, así como una identidad obtenida gracias a la información e imágenes que han sido recopiladas a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio abierto para estos fines. Por otra parte, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, tiene registradas 42 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables. Cabe destacar que a partir de la localización de los cuerpos el pasado 26 de junio, personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) a cargo de Norma Ledezma Ortega, con apoyo del personal especializado de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección de Servicios Periciales, sigue brindando atención psicológica, información y asesorías a las familias afectadas que se han acercado a la institución. Pese a eso, este fin de semana los colectivos de las familias que creen que su difunto está en los 386 cuerpos realizarán diversas manifestaciones, ya que continúan con la exigencia de justicia y también de que se aceleren los trabajos de investigación e identificación de los cuerpos, ya que suman más de dos meses y solo 53 han sido entregados a sus seres queridos.