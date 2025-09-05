Cae presunto implicado en asesinato de empresario poblano

Agentes ministeriales aprehendieron a un presunto responsable del asesinato del empresario poblano, Efrén Ramírez Maldonado, caso que causó una gran conmoción en el sector empresarial.

El presunto involucrado se encontraba internado en un hospital de la capital poblana, donde era atendido de las heridas que sufrió durante el asalto a la residencia del propietario de las joyerías London y socio del Club Campestre de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que como resultado de actos de investigación se logró identificar y detener a Marco Antonio N., por su probable participación en el homicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en la colonia Bosques de La Calera de la ciudad de Puebla.

El organismo señaló que con base en datos de prueba obtenidos durante la investigación, se estableció la probable participación del sujeto, así como su posible vinculación con otras conductas delictivas como robo a casa habitación y secuestro.

Hasta el momento, la principal línea de investigación es el robo a casa habitación, en el que participaron varios sujetos.

Fueron agentes de la Fiscalía quienes ejecutaron la detención en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la ciudad de Puebla, donde fue atendido luego que resultara lesionado durante los hechos.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial en la que esta Fiscalía formulará imputación y solicitará la vinculación a proceso.