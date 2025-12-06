Aprueban Fiscales Registro Criminal de Armas de Fuego

Fiscales de todo el país aprobaron la implementación del Registro Criminal de Armas de Fuego a nivel nacional, como herramienta para fortalecer la trazabilidad de armas y apoyar la investigación y la toma de decisiones en materia de política criminal. Este registro será el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable y operará a través de las Unidades de Análisis de Información de cada institución de procuración de justicia.

¿Qué se discutió en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia?

Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), encabezada por la fiscal de la República, Ernestina Godoy Ramos, los participantes se comprometieron a mantener el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal mediante el Centro Federal de Inteligencia Criminal. También revisaron avances en el cumplimiento de reformas legales en seguridad pública y en la actualización de la metodología de recopilación de datos de homicidio doloso.

La fiscal Godoy enfatizó la importancia de erradicar la impunidad, fortalecer la investigación y avanzar en la judicialización, mientras que Mark Coolidge Johnson, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, destacó la necesidad de desmantelar organizaciones delictivas mediante colaboración y capacitación constante entre autoridades.

Acciones para proteger derechos de mujeres y niños

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, propuso convenios de colaboración entre las fiscalías estatales y la Secretaría de las Mujeres para proteger los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, con enfoque de género e interseccionalidad. La iniciativa incluye la participación de la Red de Abogadas de las Mujeres para acompañar a víctimas de delitos de género y dar seguimiento a casos de tortura sexual.

Entre otras acciones, se busca homologar delitos de violencia hacia las mujeres, implementar el Plan Integral contra el Abuso Sexual, capacitar al personal ministerial y crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad. Ernestina Godoy destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Secretaría de las Mujeres y la CNPJ para garantizar.