El viernes presentarán avances de investigación de explosión de pipa

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, adelantó que este viernes se darán a conocer los avances de la investigación de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, y afirmó que se buscará "estirar la liga" lo más que se pueda para exponer dichos resultados con transparencia.

"Nosotros lo que queremos en este caso, que sabemos que es de gran trascendencia para la ciudad, incluso para el país, que tiene ojos en este terrible incidente en Iztapalapa, es ser lo más transparente que podamos. Y así lo voy a decir: estirar la liga lo más que podamos, para poder exponer los resultados de esta investigación", dijo.

Junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal aseveró que se convocará a una conferencia de prensa el próximo viernes, en la que se contará con los peritos para dar a conocer los primeros resultados de las indagatorias "siempre cuidando el debido proceso, cuidando que no crucemos los propios estándares establecidos por la ley".