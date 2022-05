Firman pacto antiinflación: Paran escalada alcista de la canasta básica

En el caso de la obligatoriedad para facturar con el complemento Carta Porte, que entró en vigor a principios de este año, el SAT había anunciado una prórroga para el periodo de familiarización hasta el 30 de septiembre, debido a la dificultad de pequeños transportistas de acoplarse a este requerimiento.

Plan reduciría 40 puntos la inflación

El pacto inflacionario tendrá efectos limitados y no logrará reducir las presiones de manera drástica ni inmediata, señalaron JP Morgan, BBVA y Monex.

Lograr la estabilidad en los precios de 24 productos objetivo de la canasta básica reduciría la inflación en aproximadamente 40 ó 50 puntos base a fin de año, desde la previsión actual de 7 por ciento anual, estimó JP Morgan.

JP Morgan recalcó que algunos de los productos básicos clave que se incluyen en la estrategia del gobierno ya han visto aumentos de precios en los últimos meses y no variarán hasta el final del año.

El plan apuesta implícitamente a una disminución de las presiones subyacentes de los precios de las materias primas para su éxito, ya que la falta de ellas conduciría eventualmente a un repunte inflacionario, a menos que las medidas se mantengan más allá del periodo de seis meses anunciado.

Aunque los ganaderos consideran que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) de Andrés Manuel López Obrador es una estrategia positiva para los consumidores, señalaron que podría afectar a los productores.

De acuerdo con Adalberto Velasco Antillón, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ) la estrategia podría beneficiar a la economía de las familias, sin embargo, indicó que no se tiene una estrategia clara que ayude a bajar el costo de la producción y que el incremento de los insumos no golpeé a los productores.

"Sí nos pudiera afectar a los productores ya que realmente no se hace una estrategia para bajar los costos de los insumos.

Discrepan sobre efectos

Los efectos del plan para contener la inflación del gobierno se notarán en un plazo de entre quince días y un mes, afirmó la Secretaría de Economía, pero varios expertos coincidieron en que éstos serán limitados y no funcionarán de inmediato.

"Estaríamos diciendo que empezaría a verse los efectos entre 15 días y un mes para que pueda a empezar a surtir efectos de forma integral", señaló Tatiana Clouthier, titular de Economía.

Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs, señaló que "todo lo que sea bajar costos, bajar tarifas y aumentar la producción parece que es positivo, pero no me parece que ésta sea la estrategia con la que el Banco de México (que tiene como objetivo controlar la inflación) diga ´tenemos un instrumento potente y no necesitamos más nada´", comentó en entrevista.

Sobre todo porque la intención de incrementar la oferta de productos no ocurre en lo inmediato y además, el costo de producción sigue en aumento, por lo que su efecto no será elevado.

"Es bueno que el Gobierno esté preocupado por la inflación y haga lo que pueda para ayudar a bajar el costo de tarifas de transporte, de costos de producción, pero no me parece que sea el plan que te va a resolver el problema", aseveró Ramos.

Por otra parte, Clouthier rechazó que este plan impacte el presupuesto del Gobierno federal.

"En términos presupuestarios no es un gasto adicional y los precios de la gasolina final por el solo hecho del tipo cambiario y los aumentos del petróleo, es donde está compensándose de alguna manera para tener el apoyo al IEPS que se ha venido dando.

LAS 16 CLAVES DEL PAQUETE



1.- Estabilización del precio de la gasolina y el diésel, los precios de referencia del gas LP y electricidad.



De acuerdo con el gobierno, representa un gasto de 330 mil millones de pesos.

2.- Aumento en la producción de granos a través de los programas. Suma de esfuerzos de los programas ´Sembrando Vida´ y ´Producción para el bienestar´.

3.- Aumento en la entrega de fertilizantes de cinco a nueve estados de México.

4.- Eliminación de cuota compensatoria del sulfato de amonio por un año, una medida que se publicó en el Diario Oficial de la Federación para evitar la repetición del dumping.

5.- Fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras con el patrullaje de más de 12 mil elementos de policía y Guardia Nacional en carreteras y caminos federales.

6.- No se incrementará el peaje en carreteras en todo 2022.

7.- Se exenta el uso de la carta porte hasta el 1 de octubre de 2022, un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional.

8.- No se incrementarán las tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión por los siguientes seis meses para transporte de alimentos, fertilizantes e hidrocar.

9.- Reducción en costos y tiempo de despacho aduanal. Esta medida busca aumentar el volumen de operaciones en todas las aduanas (fronterizas, marítimas o interiores).

10.- Agilizar los procesos de carga en puertos, haciendo que funcionen las 24 horas e incrementando el personal.

11.- Eliminación de aranceles a las importaciones de 21 productos de la canasta básica durante seis meses.

12.- La constitución de una reserva de maíz como medida de emergencia, así como la compra de 800 mil a 1 millón de toneladas de maíz con recursos de Segalmex.

13.- Ofrecerá precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche, que establece un precio mínimo de compra a pequeños productores.

14.- Fortalecimiento a los programas de abasto de alimentos Liconsa y Diconsa.

15.- Participación de las empresas por seis meses y participación en espacios de diálogo.

16.- No se incrementarán de precios de los servicios de telecomunicaciones de Telmex y Telcel.