UE invertirá 55 mdp para combatir violencia de género

La Unión Europea anunció un financiamiento de 55 millones de pesos para cinco proyectos en México enfocados en la prevención de la violencia de género y el acceso a la justicia para niñas, adolescentes y mujeres. La medida se dio en el marco de la visita de Kajsa Ollongren, representante especial de la UE para los Derechos Humanos, quien refrendó el compromiso de cooperación en la protección de los derechos humanos en el país.

¿Qué proyectos financia la Unión Europea en México?

Los proyectos incluyen el fortalecimiento de capacidades de las instituciones de seguridad y justicia para prevenir la violencia basada en género; el empoderamiento de mujeres y niñas mediante redes de prevención y tecnologías; así como la mejora en el acceso a la justicia para víctimas de delitos como violencia sexual, trata y explotación infantil. También se busca garantizar entornos institucionales seguros y dignos para las mujeres y fortalecer la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Acciones de la UE para prevenir la violencia de género

Kajsa Ollongren destacó la importancia de la voluntad política y la colaboración entre autoridades y sociedad civil, señalando que el esfuerzo requiere tiempo, determinación y financiamiento continuo. Subrayó que los proyectos buscan devolver seguridad y apoyo a las familias de personas desaparecidas, y que el enfoque integral incluye ciencia forense y coordinación policial.

El embajador de la UE en México, Francisco André, señaló que los proyectos se implementarán en coordinación con autoridades locales y organizaciones civiles, incluyendo estados como Zacatecas, Coahuila y Durango, y enfatizó la necesidad de asistencia técnica y experiencia internacional para obtener resultados sostenibles. También destacó la inclusión de medidas para proteger a periodistas y personas migrantes.

Importancia de la colaboración entre autoridades y sociedad civil

La iniciativa europea refuerza la estrategia mexicana de prevención y atención de la violencia de género, al tiempo que busca consolidar un modelo de cooperación que garantice justicia, reparación y entornos seguros para las mujeres, alineado con estándares internacionales de derechos humanos.